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Bericht: Tobias Lawal darf Genk verlassen

Demnach setzt der Klub des ÖFB-Keepers künftig auf ein junges Torhüter-Talent.

Bericht: Tobias Lawal darf Genk verlassen Foto: © IMAGO / Photo News
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Torhüter Tobias Lawal steht bei KRC Genk nach nur einem Jahr wieder auf der Transferliste. Das berichtet "Het Laatste Nieuws" aus Belgien.

Demnach gehen die Blau-Weißen mit dem erst 17-jährigen Lucca Brughmans als Nummer eins in die neue Saison. Neben Lawal soll auch der 33-jährige Keeper Hendrik Van Crombrugge den Klub verlassen dürfen.

Brughmans überzeugte im Saison-Endspurt

Lawal wechselte erst im vergangenen Sommer vom LASK nach Belgien (Vertrag bis 2029) und ging als Stammtorhüter in die Saison.

Nach einer Knieverletzung im Herbst stand der 26-Jährige erst im neuen Jahr 2026 wieder regelmäßig im Tor des vierfachen belgischen Meisters.

In der Schlussphase der Saison hütete allerdings der 17-jährige Brughmans das Tor. Genk verpasste zwar den Einzug in den Europacup, der junge Keeper konnte bei seinen Auftritten aber überzeugen.

Lawal, der im Juni 2025 im ÖFB-Team debütierte, wird sich nun nach einem neuen Verein umsehen müssen.

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