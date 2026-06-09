Bericht: Tobias Lawal darf Genk verlassen

Torhüter Tobias Lawal steht bei KRC Genk nach nur einem Jahr wieder auf der Transferliste. Das berichtet "Het Laatste Nieuws" aus Belgien.

Demnach gehen die Blau-Weißen mit dem erst 17-jährigen Lucca Brughmans als Nummer eins in die neue Saison. Neben Lawal soll auch der 33-jährige Keeper Hendrik Van Crombrugge den Klub verlassen dürfen.

Brughmans überzeugte im Saison-Endspurt

Lawal wechselte erst im vergangenen Sommer vom LASK nach Belgien (Vertrag bis 2029) und ging als Stammtorhüter in die Saison.

Nach einer Knieverletzung im Herbst stand der 26-Jährige erst im neuen Jahr 2026 wieder regelmäßig im Tor des vierfachen belgischen Meisters.

In der Schlussphase der Saison hütete allerdings der 17-jährige Brughmans das Tor. Genk verpasste zwar den Einzug in den Europacup, der junge Keeper konnte bei seinen Auftritten aber überzeugen.

Lawal, der im Juni 2025 im ÖFB-Team debütierte, wird sich nun nach einem neuen Verein umsehen müssen.