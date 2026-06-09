Nach Mega-Transfer-Ankündigung: Atletico lässt Real abblitzen

Real Madrid ist bei Stadtrivale Atletico mit einem 150-Millionen-Euro-Angebot abgeblitzt.

Nachdem Präsident Florentino Perez rund um seine Wiederwahl (alle Infos >>>) ein solches Angebot angekündigt hat, ist nun offiziell geworden, dass es sich nicht wie anfänglich gedacht um Michael Olise handelte, sondern um Julián Alvarez.

"Der Real Madrid C. F. teilt mit, dass nach der heutigen Sitzung des Vorstands ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro an den Club Atlético de Madrid für die Transferrechte des Spielers Julián Álvarez unterbreitet wurde", teilen die Königlichen mit.

Dieses haben die "Rojiblancos" jedoch abgelehnt: "Nach Prüfung und Bewertung hat der Club Atlético de Madrid das Angebot, das im Rahmen der guten Beziehungen zwischen beiden Vereinen erfolgt ist, dankend abgelehnt und auf die Ausstiegsklausel des Spielers verwiesen."

Diese liegt bei 500 Millionen Euro.

Atletico reagiert auf Social Media mit Häme

Ganz so gut dürften die Beziehungen zum Stadtrivalen jedoch nicht sein - dieser reagiert mit Häme auf "X". So postet Atletico unter anderem, dass "wir euch für gar nichts danken und keine Offerte für Julian entgegennehmen."

Außerdem ist zu lesen: "Wie könnten wir nicht mit euch gut auskommen, wenn ihr uns mehr als Barcelona zum Lachen bringt."

In einem weiteren Tweet schreiben die "Colchoneros": "P.S.: Da wir gerade die gute Beziehung zu eurem neuen Präsidenten nutzen: Schaut doch mal, ob ihr aufhört, Spieler aus unserer Jugendakademie zu 'stehlen'. Vielen Dank, Real Madrid!"

Auf die Presseaussendung Reals hat der Account Atleticos mit fünf Lach-Emojis reagiert. Aus dem versprochenen Mega-Deal wird somit vorerst nichts.