Verliert Austria Salzburg ihren Toptorschützen?

Austria-Salzburg-Sportdirektor Roland Kirchler gibt vor dem Start in die Vorbereitung ein Kader-Update.

Am 16. Juni trifft das Team von Trainer Christian Schaider wieder zusammen, um den Fokus auf die zweite Saison in der ADMIRAL 2. Liga zu richten.

Kommen Spieler mit Bundesliga-Erfahrung?

Neu dabei sind Torwart Philipp Bauer (zuletzt FAC), Marco Rottensteiner (SW Bregenz), San Luca-Spitali (1. FC Köln) und Arda Bahadir (Hartberg II).

Zudem hofft man, mit Lukas Schweighofer, Christian Huetz (beide WSG Tirol) und Thomas Schandl (WAC) noch drei Spieler in die Mozartstadt locken zu können. Schweighofer und Huetz standen bereits in der Bundesliga auf dem Platz.

"Wir befinden uns in sehr guten Gesprächen mit den Kickern und ihren Klubs. Ich gehe davon aus, dass das Trio beim Trainingsstart bei uns sein wird", wird Kirchler von den "Salzburger Nachrichten" zitiert.

Trotz junger Talente soll auch ein erfahrener Spieler geholt werden: "Der eine oder andere Arrivierte wird sicher noch kommen", betont der Sportdirektor. Fest steht jedoch auch, dass "bis zum Trainingsstart der Kader sicher noch nicht komplett sein wird."

Cosgun wird "woanders landen"

Das Team hat mit Top-Torschütze Denizcan Cosgun wohl auch einen schmerzhaften Abgang zu verkraften. "Ich gehe davon aus, dass er woanders landen wird", berichtet Kirchler.

Wie es mit Kapitän Luca Meisl weitergeht, sei aktuell noch offen. Auch Sebastian Aigner sei ein "Wackelkandidat". Der Sportdirektor sei mit beiden in Kontakt, eine Entscheidung gäbe es jedoch noch nicht. Für den Fall eines Abgangs wäre man jedoch nicht unvorbereitet.