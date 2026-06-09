Veratschnig zu Salzburg: Das sind die Details des Deals

Laut übereinstimmenden Medienberichten steht Nikolas Veratschnig vor einem Wechsel vom 1. FSV Mainz 05 zum FC Red Bull Salzburg.

Laut der "Kronen Zeitung" überweisen die "Bullen" für die Dienste des 23-Jährigen 3,5 Millionen Euro nach Deutschland. Veratschnig soll in Salzburg einen Vertrag über vier Jahre bis 2030 unterschreiben.

Wie "Sky" berichtete, stand der ehemalige ÖFB-U21-Nationalspieler auch bei mehreren deutschen Bundesligisten auf dem Zettel.

Bei Mainz meist Ersatz

Der Kärntner, der auf der rechten Außenbahn spielt, wechselte 2024 für kolportierte 800.000 Euro vom Wolfsberger AC nach Mainz und unterschrieb einen Vertrag bis 2028.

Bei den 05ern lief er in insgesamt 45 Pflichtspielen auf, war dabei jedoch zumeist Ersatzspieler.

Bei ÖFB-Verteidiger Stefan Posch sieht es aktuell nach einem Mainz-Verbleib aus (alle Infos >>>).