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ÖFB-Legionär schließt sich Roter Stern Belgrad an

Marko Arnautovic bekommt in der nächsten Saison rot-weiß-rote Unterstützung eines ÖFB-Legionärs.

ÖFB-Legionär schließt sich Roter Stern Belgrad an Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Muhammed Cham und Marko Arnautovic spielen kommende Saison gemeinsam bei Roter Stern Belgrad.

Wie der serbische Meister mitteilt, wechselt der fünffache ÖFB-Teamspieler leihweise für eine Saison zu "Crvena Zvezda". Im Anschluss besitzt Roter Stern eine Kaufoption.

Cham, der vergangene Saison an Slavia Prag ausgeliehen gewesen und mit "Červenobílí" Meister geworden ist, kommt von Stammverein Trabzonspor nach Belgrad. Für Slavia ist der Offensivspieler in 25 Partien auf dem Feld gestanden und hat drei Treffer vorbereitet.

Zuvor hat der 25-Jährige für Clermont Foot, Austria Lustenau, Vendsyssel FF, Admira Wacker sowie im Nachwuchs des VfL Wolfsburg gespielt.

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