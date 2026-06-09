Ex-Admiraner Stefan Haudum bleibt in der 2. Liga

Stefan Haudum schließt sich dem FC Hertha Wels an. Das geben die Oberösterreicher am Dienstag bekannt.

Der 31-jährige Innenverteidiger spielte in den letzten beiden Jahren bei der Admira und war dort in einigen Spielen Kapitän. Sein im Sommer auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert.

Sport-Vorstand Rene Swete zu der Neuverpflichtung: "Mit Stefan gelingt es uns, einen der prägendsten Spieler der letzten Jahre in der ADMIRAL 2. Liga nach Wels zu holen. Er bringt nicht nur große Qualität auf seiner Position mit, sondern hat in den vergangenen Jahren auch immer wieder seine Führungsqualitäten unter Beweis gestellt, sowohl auf als auch neben dem Platz."

Viel Erfahrung auf Profiniveau

Haudum stand in der Vergangenheit nicht nur für die Admira, sondern auch für Blau-Weiß Linz, den LASK und Altach auf dem Platz. In der Bundesliga absolvierte der gebürtige Oberösterreicher 107 Spiele, in der 2. Liga sind es bislang 124.

"Ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier für Wels spielen kann. Ich habe die Entwicklung der letzten Monate verfolgt und freu mich, jetzt ein Teil davon sein zu können. Der Austausch mit dem Sportdirektor war immer sehr ehrlich und gut und auch das Gespräch mit dem Trainer hat mich überzeugt, hier zu unterschreiben", so Haudum.