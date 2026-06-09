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Auf Šeškos Spuren: Salzburg holt slowenisches Talent

Der Transfer des Youngsters vom FC Koper (Slowenien) zu Red Bull Salzburg soll im Winter über die Bühne gehen.

Auf Šeškos Spuren: Salzburg holt slowenisches Talent Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Red Bull Salzburg hat sich die Transferrechte eines slowenischen Talents gesichert.

Tim Ružnić, 15-jähriger Youngster des FC Koper, wechselt demnach im kommenden Winter zu den Mozartstädtern. Das berichten slowenische Medien über den Vizemeister der abgelaufenen Prva-Liga-Saison übereinstimmend.

Der Sohn eines bekannten Fußballagenten soll demnach für eine Grundablöse von 1,4 Millionen Euro nach Salzburg wechseln, diese kann durch Boni noch auf 2,1 Millionen steigen.

Am Youngster sind zahlreiche namhafte Klubs wie Parma oder der FC Bayern interessiert gewesen. Sein Vater Amir Ružnić vertritt unter anderem Josip Iličić oder Ex-Sturm-Spieler Tomi Horvat.

Ružnić wandelt damit auch auf den Spuren von Benjamin Šeško: Der 23-Jährige ist 2019 zu Salzburg gewechselt. Über Liefering hat sich der slowenische Teamspieler einst in die Kampfmannschaft der Bullen gespielt. Nach einer Zwischenstation bei RB Leipzig kickt der Stürmer seit Sommer 2025 bei Manchester United.

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