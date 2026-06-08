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Veratschnig vor Wechsel nach Salzburg

Der Außenverteidiger kam bei Mainz nicht so richtig zum Zug. Jetzt steht eine Rückkehr nach Österreich bevor.

Veratschnig vor Wechsel nach Salzburg Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH
Textquelle: © LAOLA1
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Der Umbruch beim FC Red Bull Salzburg wird weiter kräftig vorangetrieben!

Noch steht zwar nicht fest, wer das vakante Traineramt zur neuen Saison übernimmt, dennoch wird von Sportchef Marcus Mann bereits intensiv am neuen Kader für die anstehende Saison in der ADMIRAL Bundesliga gearbeitet.

Nach Informationen der "Kronen Zeitung" steht Nikolas Veratschnig vor einem Wechsel in die Mozartstadt. Bereits in den kommenden Tagen könnten die "Bullen" den Transfer offiziell bekanntgeben, heißt es.

Noch geht es aber um die Ablösemodalitäten. Sowohl eine Leihe als auch ein Kauf sind möglich.

Meist nur von der Bank

Für den Rechtsverteidiger wäre es eine Rückkehr nach Österreich, kickte der 23-Jährige von 2022 bis 2024 für den WAC in der Bundesliga. Im Anschluss daran folgte der Wechsel nach Deutschland zu Mainz 05.

Bei den Mainzern stand Veratschnig in der abgelaufenen Saison zwar 21-Mal auf dem Rasen, kam dabei jedoch meist nur von der Bank. Insgesamt machte er für den Klub der beiden ÖFB-WM-Fahrer Stefan Posch und Philipp Mwene 45 Pflichtspiele.

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