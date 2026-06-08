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Transfer-Update: Holt Red Bull Salzburg einen ÖFB-Kicker?

Viel Bewegung in der Mozartstadt und wohin verschlägt es Thierno Ballo? Das Transfer-Update:

Transfer-Update: Holt Red Bull Salzburg einen ÖFB-Kicker? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der Montag war einmal mehr ein aufregender Tag auf dem Transfermarkt.

In der ADMIRAL Bundesliga hat sich einiges getan, wie auch bei den rot-weiß-roten Legionären.

LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:

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