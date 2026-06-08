Transfer-Update: Holt Red Bull Salzburg einen ÖFB-Kicker?

Der Montag war einmal mehr ein aufregender Tag auf dem Transfermarkt.

In der ADMIRAL Bundesliga hat sich einiges getan, wie auch bei den rot-weiß-roten Legionären.

LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:

ADMIRAL Bundesliga:

Salzburg erzielt wohl Einigung mit Veratschnig

Mads Bidstrup: Salzburg bleibt bei Forderungen wohl stur

Konkurriert Sturm Graz mit Arsenal um PSG-Talent?

WAC lehnt Angebot für Thierno Ballo ab

Wohin zieht es Paul Komposch?

LASK verliert wohl Poker um Nationalspieler - Roter Stern gewinnt

ADMIRAL 2. Liga:

Kickt Deni Alar künftig im NÖ-Unterhaus?

ÖFB-Legionäre & Österreich-Exporte:

Ex-LASK-Kicker fordert offenbar zu viel - Klubboss mit Ansage

ÖFB-Co bewilligt Ex-LASK-Kicker Braunschweig-Verbleib

Ex-Salzburger zu Inter? Sportchef: "Wir verfolgen ihn!"

Niederländischer Verein mischt sich wohl in Glasner-Poker ein

Glasner sagt wohl Milan zu - Hofft Rangnick auf ÖFB-Deal?

Stefan Posch: Bewegung im Transferpoker