Transfer-Update: Holt Red Bull Salzburg einen ÖFB-Kicker?
Viel Bewegung in der Mozartstadt und wohin verschlägt es Thierno Ballo? Das Transfer-Update:
Der Montag war einmal mehr ein aufregender Tag auf dem Transfermarkt.
In der ADMIRAL Bundesliga hat sich einiges getan, wie auch bei den rot-weiß-roten Legionären.
LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:
ADMIRAL Bundesliga:
Salzburg erzielt wohl Einigung mit Veratschnig
Mads Bidstrup: Salzburg bleibt bei Forderungen wohl stur
Konkurriert Sturm Graz mit Arsenal um PSG-Talent?
WAC lehnt Angebot für Thierno Ballo ab
LASK verliert wohl Poker um Nationalspieler - Roter Stern gewinnt
ADMIRAL 2. Liga:
Kickt Deni Alar künftig im NÖ-Unterhaus?
ÖFB-Legionäre & Österreich-Exporte:
Ex-LASK-Kicker fordert offenbar zu viel - Klubboss mit Ansage
ÖFB-Co bewilligt Ex-LASK-Kicker Braunschweig-Verbleib
Ex-Salzburger zu Inter? Sportchef: "Wir verfolgen ihn!"
Niederländischer Verein mischt sich wohl in Glasner-Poker ein
Glasner sagt wohl Milan zu - Hofft Rangnick auf ÖFB-Deal?