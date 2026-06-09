Holt Salzburg einen Torhüter aus Deutschland zurück?

Beim TSV 1860 München sind nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga einige Baustellen offen.

Die Sport-Verantwortlichen basteln aktuell vor allem an einem Kader für die neue Saison. Die Zukünfte von Kevin Volland und Florian Niederlechner, die im vergangenen Sommer als Aushängeschilder zu den "Löwen" gestoßen waren, sind aktuell noch offen.

Dähne-Rückkehr nach Salzburg?

Auch bei Thomas Dähne, Stammkeeper der abgelaufenen Saison, ist ein Verbleib momentan noch ungewiss.

Wie die "Münchner Abendzeitung" berichtet, sei der gebürtige Bayer mit seiner Familie stark regional verwurzelt. Weiters heißt es, dass sich der FC Red Bull Salzburg angeblich mit dem 32-Jährigen beschäftigen soll.

"Thomas fühlt sich grundsätzlich sehr wohl bei den Löwen und hatte seinen Vertrag (aktuell bis 2028 gültig, Anm.) eigentlich schon verlängert", sagt Berater Max Hagmayr zur "Abendzeitung". Demnach werden nun, nach dem Zwangsabstieg, auch andere Angebote und Optionen geprüft. "Aber wenn es geordnet weitergehen kann, dann hat Sechzig erst einmal Vorrang."

Ein Bundesliga-Spiel für Salzburg

Dähne wechselte 2007 von seinem Jugendklub TSV 1860 Rosenheim in den Nachwuchs der Salzburger. Er absolvierte anschließend über 50 Spiele für den FC Liefering, beim FC Red Bull Salzburg konnte er sich allerdings nicht behaupten.

Der Bayer stand lediglich in einem Bundesliga-Spiel, 2013 in der letzten Runde gegen die Wiener Austria, zwischen den Pfosten.

Dähne wechselte 2014 für ein Jahr zu RB Leipzig. Nach Stationen in Finnland und Polen verbrachte er einige Jahre bei Holstein Kiel, mit den Norddeutschen stieg er 2024 in die Bundesliga auf, wo er neun Mal zum Einsatz kam.