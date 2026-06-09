Zuletzt bei Liefering: Altach präsentiert Neuzugang

Der SCR Altach präsentiert am Dienstag nach Marko Raguz den zweiten Neuzugang für die Saison 2026/27. Jakob Brandtner (20) schließt sich den Vorarlbergern an und unterschreibt bis 2028.

"Jakob ist ein junger, hungriger Spieler, der bereits auf einem guten Level Erfahrung gesammelt hat. Er passt perfekt in unser Profil: jung, entwicklungsfähig und mit einem klaren Willen, den nächsten Schritt zu machen. Wir freuen uns, ihn in Altach willkommen zu heißen", sagt Sportdirektor Philipp Netzer.

Bei Hartberg im Gespräch

Der gebürtige Grazer spielte seit der U15 in der Salzburger Red Bull Akademie und absolvierte insgesamt 40 Zweitligaspiele für den FC Liefering (ein Tor, drei Assists). Sein auslaufender Vertrag bei den "Jungbullen" wurde nicht verlängert.

Der neunfache ÖFB-U19-Nationalspieler kann links hinten oder in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen. Vor der Unterschrift im Ländle war Brandtner beim TSV Hartberg im Gespräch.

Brandtner: "Ich bin sehr glücklich über diesen Schritt. Der SCR Altach ist ein Verein mit klarer Philosophie und einem sehr guten Umfeld für junge Spieler. Ich will hier meine nächsten Entwicklungsschritte machen und auf Bundesliga-Niveau ankommen. Ich freue mich darauf, die Mannschaft kommende Woche kennenzulernen und in die Vorbereitung starten zu können."