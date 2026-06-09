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Neuer Stürmer für den FAC
Mario Vucenovic verlässt Aufsteiger Austria Lustenau und wechselt nach Wien-Floridsdorf.
Der 26-jährige Niederösterreicher Mario Vucenovic verlässt Zweitliga-Meister Austria Lustenau und wird künftig für den FAC spielen.
In Floridsdorf unterschreibt der 26-jährige Stürmer einen Vertrag bis Sommer 2028.
Vucenovic blickt mit Zuversicht auf seine neuen Aufgaben: "Ich bin sehr froh darüber, dass ich beim FAC eine neue sportliche Herausforderung annehmen darf. Zuletzt konnte ich nicht so viele Einsatzminuten sammeln, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt bin ich voller Tatendrang, topmotiviert und möchte der Mannschaft mit vielen Scorerpunkten zu einer weiteren erfolgreichen Saison verhelfen."
FAC ist "von seiner Qualität überzeugt"
Geschäftsführer Sport Lukas Fischer sagt zur Neuverpflichtung: "Wir kennen Mario von Beobachtungen bereits sehr gut. Auch wenn die vergangene Spielzeit für ihn nicht gänzlich zufriedenstellend war, sind wir von seiner Qualität überzeugt. Er hat schon einige Zweitliga-Spiele in den Beinen und mit seinen Fähigkeiten passt er sehr gut in unsere Spielidee.“
Vucenovic ist in der vergangenen Saison 17 Mal für Austria Lustenau aufgelaufen und konnte jeweils ein Tor und einen Assist verbuchen.
In der ADMIRAL 2. Liga hat der gebürtige Lilienfelder davor bereits für SKU Amstetten, SKN St. Pölten, SV Lafnitz und Schwarz-Weiß Bregenz gestürmt. In insgesamt 69 Zweitliga-Einsätzen erzielte er acht Treffer und elf Assists.