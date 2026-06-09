Fix! Salzburg verpflichtet Veratschnig

Neuzugang für den FC Red Bull Salzburg!

Nikolas Veratschnig (23) verlässt den FSV Mainz 05 und unterschreibt beim Tabellendritten der abgelaufenen Bundesliga-Saison einen Vertrag bis Sommer 2030. Das geben die "Bullen" am Dienstag offiziell bekannt.

"Das Wichtigste für mich ist, dass ich wieder zu Einsätzen komme. Bei Mainz hatte ich das anfangs ja, zuletzt war es dann aber nicht optimal. Ich möchte beim FC Red Bull Salzburg also wieder zu mehr Spielzeit kommen und weiß auch, dass ich es draufhabe. Für mich ist dieser Wechsel ein super Schritt zu einem super Klub sowie eine gute Möglichkeit, mich zu zeigen und neu zu beweisen", so Veratschnig.

So plant Salzburg mit Veratschnig

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Nikolas Veratschnig einen vielseitigen und dynamischen Spieler zurück in die österreichische Bundesliga holen konnten. Er ist bei uns in erster Linie für die Position auf der rechten Außenverteidigerseite vorgesehen, bringt darüber hinaus aber auch die Flexibilität mit, andere Rollen zu übernehmen. Nikolas ist ein Spieler mit klarem Offensivdrang, großem Tempo und einem spannenden Profil für unseren Kader", wird Sportchef Marcus Mann in der Aussendung zitiert.

2024 der Schritt nach Deutschland

Der ehemalige ÖFB-Nachwuchsnationalspieler spielte seit 2024 für die Mainzer in der deutschen Bundesliga, hatte dort aber Probleme, sich in der Startformation festzuspielen. Insgesamt machte er in allen Wettbewerben 45 Spiele.

Zuvor kickte Veratschnig, der sowohl rechts als auch links in der Viererkette spielen kann, in der ADMIRAL Bundesliga für den WAC.

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