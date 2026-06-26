Transfer-Update: Millionenregen für Rapid?

Während die österreichischen Klubs in der Vorbereitung auf die neue Saison schwitzen, ist auch am Transfermarkt ordentlich Bewegung.

Mehrere Zweitligisten freuen sich über Neuzugänge, Rapid feilt am nächsten millionenschweren Abgang. Und während um die Zukunft von Konrad Laimer wohl endlich Klarheit herrscht, angeln sich die "Bullen" ein Talent.

LAOLA1 bietet den Überblick über alle Ereignisse am Transfermarkt an diesem Freitag:

ADMIRAL Bundesliga:

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WSG Tirol verkündet Abgang von Stammtorhüter Stejskal >>>

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ADMIRAL 2. Liga:

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ÖFB-Legionäre:

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