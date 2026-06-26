Veränderungen im Trainerteam von Rapid II

Rapid II gibt Veränderungen im Trainerteam bekannt!

Der langjährige Co-Trainer Patrick Jovanovic wird seine Tätigkeit bei "Grün-Weiß" aus persönlichen Gründen beenden. Der 52-Jährige war seit Juli 2015 Assistenztrainer bei der Zweitvertretung. Zudem agierte er von Juli-Dezember 2021 kurzzeitig sogar als Cheftrainer von Rapid II.

Kerschbaum übernimmt

Neu im Team von Chefcoach Jürgen Kerber ist Roman Kerschbaum. Der 32-jährige Mittelfeldspieler wird nicht nur als Co-Trainer agieren, sondern auch als routinierter Spieler die Mannschaft unterstützen, schreibt Rapid am Freitag.

Der Niederösterreicher ist bereits seit März als Trainer in der Rapid-Akademie und kickte gleichzeitig als Spieler beim Ostliga-Meister Gloggnitz.

Für Rapid bestritt Kerschbaum von 2022 bis 2025 79 Pflichtspiele.