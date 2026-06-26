Der FC Red Bull Salzburg scheint im Werben um Bartosz Mazurek den Zuschlag erhalten zu haben.

Der Youngster von Jagiellonia Białystok ist lange mit Benfica Lissabon in Verbindung gebracht worden, nun dürfte der offensive Mittelfeldspieler aber zu den Bullen wechseln.

Das berichtet zumindest Mazeusz Janiak von "Przegląd Sportowy". Der Transfer des 19-Jährigen soll demnach "kurz vor dem Abschluss" stehen.

Hattrick gegen AC Florenz

Der polnische Nachwuchsteamspieler hat im vergangenen Jahr unter anderem mit einem Hattrick in der UEFA Conference League gegen die Fiorentina auf sich aufmerksam gemacht.

In der abgelaufenen Saison ist er für Jagiellonia in 36 Pflichtspielen auf dem Rasen gestanden und hat fünf Tore sowie drei Assists beigesteuert.