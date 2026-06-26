NEWS

Medienbericht: Konrad Laimer hat Gewissheit

Eine Verkündigung soll zeitnah erfolgen. So lange soll der Vertrag laufen:

Medienbericht: Konrad Laimer hat Gewissheit Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © APA
Kommentare

Konrad Laimer verlängert nach einem längeren Vertragspoker nun doch beim FC Bayern München.

Wie der Pay-TV-Sender Sky am Freitag berichtete, haben sich Österreichs Teamspieler und der deutsche Doublesieger auf einen neuen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2029 geeinigt. Die Unterschrift und Verkündung sollen zeitnah erfolgen.

Der ursprüngliche Kontrakt des 29-jährigen Laimer läuft noch bis Sommer 2027.

Der besonders für seine Vielseitigkeit geschätzte Salzburger, der 2023 von RB Leipzig nach München gewechselt war, hat sich als Außenverteidiger zum wichtigen Stammspieler entwickelt.

In der abgelaufenen Saison bestritt Laimer 47 Pflichtspiele für die Bayern. Dabei erzielte er drei Tore und bereitete neun Treffer vor.

Komplizierte Gespräche

Vor kurzem hatte bereits der "Kicker" berichtet, dass die Vertragsverlängerung bevorstehe und sich der lange Poker dem Ende nähere. Die Gespräche sollen sich über mehr als ein halbes Jahr gezogen haben.

Zwischenzeitlich sollen die Ansichten der beiden Seiten bei den Gehaltsvorstellungen zu weit auseinandergelegen haben.

Mehr zum Thema

Transfer offenbar fix: FC Bayern verpflichtet DFB-Nationalspieler

Transfer offenbar fix: FC Bayern verpflichtet DFB-Nationalspieler

Deutsche Bundesliga
Ex-Austrianer Asllani vor Wechsel zu deutschem Topklub

Ex-Austrianer Asllani vor Wechsel zu deutschem Topklub

Deutsche Bundesliga
20
Wohl fix: Baidoo-Klub verpflichtet Ex-Bayern-Talent

Wohl fix: Baidoo-Klub verpflichtet Ex-Bayern-Talent

International
Rückkaufklausel und Rekordablöse: Paz von Como zu Real und zurück

Rückkaufklausel und Rekordablöse: Paz von Como zu Real und zurück

Serie A
Werben um Amane: Erstes Angebot in Vorbereitung

Werben um Amane: Erstes Angebot in Vorbereitung

Bundesliga
11
Mit dieser ÖFB-Elf gegen Algerien!

Mit dieser ÖFB-Elf gegen Algerien!

Fußball WM
11
Ex-Klagenfurt-Offensivmann für Muslic und Schalke?

Ex-Klagenfurt-Offensivmann für Muslic und Schalke?

Deutsche Bundesliga

Kommentare

Fußball FC Bayern München Konrad Laimer Gerüchteküche Transfermarkt ÖFB-Legionäre Deutsche Bundesliga