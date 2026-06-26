Admira verstärkt sich mit Flügelstürmer aus Frankfurt

Admira Wacker verpflichtet den bosnischen U21-Spieler Benjamin Dzanovic ablösefrei von der U19 von Eintracht Frankfurt.

Der 18-jährige Flügelspieler erzielte vergangene Saison in der U19 in 21 Spielen 15 Tore.

Admira-Sportdirektor Ralf Muhr blickt gespannt auf die Entwicklung des Bosniers: "Mit Benjamin stößt ein hochveranlagter sowie bei Eintracht Frankfurt top ausgebildeter Flügelstürmer zu uns. Dass er sich trotz einiger attraktiver Alternativangebote für die ADMIRA entschieden hat, ist vor allem unserer adaptierten strategischen Ausrichtung geschuldet."