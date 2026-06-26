Offiziell! Sturm hat einen neuen Head of Scouting

Neuzugang in der sportlichen Leitung beim SK Sturm Graz!

Wenige Stunden nach der offiziellen Entlassung von Benjamin Schunk, hat Michael Parensen einen Nachfolger präsentiert. Der Schweizer Philipp Kaufmann wird mit sofortiger Wirkung neuer Head of Scouting und Recruitment in der Murstadt.

Der 32-Jährige bringt einiges an Erfahrung mit. In den vergangenen Jahren war er unter anderem Technischer Direktor und Kaderplaner beim FC Basel sowie Geschäftsführer Sport beim VfL Osnabrück.

Große Freude beim Geschäftsführer Sport

"Mit Philipp Kaufmann gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten, der nicht nur über exzellente fachliche Kompetenzen verfügt, sondern auch unsere Spielprinzipien und Werte teilt. Besonders seine Erfolge in der strategischen Kaderplanung und der Generierung von Transferwerten machen ihn zu einer idealen Besetzung", wird Sportchef Parensen zitiert.

Kaufmann ist voller Tatendrang: "Ich freue mich extrem, nun Teil von Sturm Graz zu sein. Der Verein steht für eine klare sportliche Identität, nachhaltige Entwicklung und große Ambitionen. Gemeinsam mit dem gesamten Team möchte ich die Zukunft des Klubs mitgestalten und durch gezielte Kaderplanung und erfolgreiches Scouting einen Beitrag zum weiteren Erfolg leisten."