NEWS

Offiziell! Sturm hat einen neuen Head of Scouting

Was sich bereits angekündigt hat, ist nun fix. Der Vizemeister holt den Nachfolger von Benjamin Schunk aus der Schweiz.

Offiziell! Sturm hat einen neuen Head of Scouting Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Neuzugang in der sportlichen Leitung beim SK Sturm Graz!

Wenige Stunden nach der offiziellen Entlassung von Benjamin Schunk, hat Michael Parensen einen Nachfolger präsentiert. Der Schweizer Philipp Kaufmann wird mit sofortiger Wirkung neuer Head of Scouting und Recruitment in der Murstadt.

Der 32-Jährige bringt einiges an Erfahrung mit. In den vergangenen Jahren war er unter anderem Technischer Direktor und Kaderplaner beim FC Basel sowie Geschäftsführer Sport beim VfL Osnabrück.

Große Freude beim Geschäftsführer Sport

"Mit Philipp Kaufmann gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten, der nicht nur über exzellente fachliche Kompetenzen verfügt, sondern auch unsere Spielprinzipien und Werte teilt. Besonders seine Erfolge in der strategischen Kaderplanung und der Generierung von Transferwerten machen ihn zu einer idealen Besetzung", wird Sportchef Parensen zitiert.

Kaufmann ist voller Tatendrang: "Ich freue mich extrem, nun Teil von Sturm Graz zu sein. Der Verein steht für eine klare sportliche Identität, nachhaltige Entwicklung und große Ambitionen. Gemeinsam mit dem gesamten Team möchte ich die Zukunft des Klubs mitgestalten und durch gezielte Kaderplanung und erfolgreiches Scouting einen Beitrag zum weiteren Erfolg leisten."

Mehr zum Thema

Dauerthema Stadion: Sturm und GAK wollen Baurecht kaufen

Dauerthema Stadion: Sturm und GAK wollen Baurecht kaufen

Bundesliga
11
Austria Wien auf der Suche nach neuem Hauptsponsor

Austria Wien auf der Suche nach neuem Hauptsponsor

Bundesliga
15
Lustenau feiert Testspielerfolg gegen Schweizer Zweitligisten

Lustenau feiert Testspielerfolg gegen Schweizer Zweitligisten

Bundesliga
1
WSG Tirol verkündet Abgang von Stammtorhüter Stejskal

WSG Tirol verkündet Abgang von Stammtorhüter Stejskal

Bundesliga
2
Voitsberg verpflichtet Innenverteidiger von Liga-Konkurrenten

Voitsberg verpflichtet Innenverteidiger von Liga-Konkurrenten

2. Liga
LASK verleiht Mittelfeldspieler nach Kroatien

LASK verleiht Mittelfeldspieler nach Kroatien

Bundesliga
SV Ried holt Offensivspieler aus Südafrika

SV Ried holt Offensivspieler aus Südafrika

Bundesliga
1

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Sturm Graz