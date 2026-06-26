Werben um Amane: Erstes Angebot in Vorbereitung

Rapids Romeo Amane ist heiß begehrt - ein erster Klub soll nun ein Angebot für den 23-Jährigen vorbereiten.

Das berichtet der "Kurier". Demnach soll der FC Kopenhagen ein Offert in Höhe von sechs Millionen Euro stellen. Laut der Tageszeitung gebe es Gespräche, ein Angebot sei aber noch nicht bei Rapid eingetroffen.

Auch Transferspezialist Pete O'Rourke und Tipsbladet aus Dänemark berichten vom Interesse Kopenhagens an Amane. Dieser soll als Achter dem Mittelfeld mehr Variabilität verleihen. Trainer bei Kopenhagen ist Bo Svensson.

Ob Amane tatsächlich zum Ex-Liefering-Coach wechseln wird, ist aber offen. Rapid erhofft sich weiter ein noch höheres Angebot aus England.