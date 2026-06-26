NEWS

Werben um Amane: Erstes Angebot in Vorbereitung

Ein erster Klub soll ein Millionen-Angebot für den Noch-Rapidler vorbereiten. Es kommt nicht aus England:

Werben um Amane: Erstes Angebot in Vorbereitung Foto: © IMAGO / SportPix UK
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Rapids Romeo Amane ist heiß begehrt - ein erster Klub soll nun ein Angebot für den 23-Jährigen vorbereiten.

Das berichtet der "Kurier". Demnach soll der FC Kopenhagen ein Offert in Höhe von sechs Millionen Euro stellen. Laut der Tageszeitung gebe es Gespräche, ein Angebot sei aber noch nicht bei Rapid eingetroffen.

Auch Transferspezialist Pete O'Rourke und Tipsbladet aus Dänemark berichten vom Interesse Kopenhagens an Amane. Dieser soll als Achter dem Mittelfeld mehr Variabilität verleihen. Trainer bei Kopenhagen ist Bo Svensson.

Ob Amane tatsächlich zum Ex-Liefering-Coach wechseln wird, ist aber offen. Rapid erhofft sich weiter ein noch höheres Angebot aus England.

Mehr zum Thema

Offenbar fix: SV Ried verpflichtet den nächsten Südafrikaner

Offenbar fix: SV Ried verpflichtet den nächsten Südafrikaner

Bundesliga
2
WSG Tirol verkündet Abgang von Stammtorhüter Stejskal

WSG Tirol verkündet Abgang von Stammtorhüter Stejskal

Bundesliga
3
SV Ried holt Offensivspieler aus Südafrika

SV Ried holt Offensivspieler aus Südafrika

Bundesliga
1
Ex-Austrianer Asllani vor Wechsel zu deutschem Topklub

Ex-Austrianer Asllani vor Wechsel zu deutschem Topklub

Deutsche Bundesliga
20
Einigung! Hartberg verkauft Goalie wohl in Ligue 1

Einigung! Hartberg verkauft Goalie wohl in Ligue 1

Bundesliga
17
Mann will in Salzburg "wieder begeisternden Fußball" sehen

Mann will in Salzburg "wieder begeisternden Fußball" sehen

Bundesliga
44
Altach-Verteidiger wohl vor Wechsel in die Ligue 1

Altach-Verteidiger wohl vor Wechsel in die Ligue 1

Bundesliga
5

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FC Kopenhagen Bo Svensson SK Rapid Wien Romeo Amane Transfermarkt Gerüchteküche