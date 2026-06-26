Fix! Neuer Mittelfeldspieler für Blau-Weiß Linz

Am Freitagvormittag hat Blau-Weiß Linz die Verpflichtung des 23-jährigen Thomas Schiestl bekanntgegeben.

Der gebürtige Tiroler wechselt ablösefrei zum Bundesliga-Absteiger und unterschreibt einen Vertrag bis 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr. In der vergangenen Bundesliga-Saison kam er beim GAK neun Mal zum Einsatz und konnte dabei eine Vorlage beisteuern. In Liga Zwa hat Schiestl auch schon Spielerfahrung machen können und kam für den GAK und Liefering zu 49 Ligaeinsätzen.

Der Linzer Sportdirektor Christoph Schösswendter sagt zur Neuverpflichtung: "Mit Thomas konnten wir einen jungen, läuferisch und technisch starken österreichischen Mittelfeldspieler für uns gewinnen. Durch seine Ausbildung in Salzburg bringt er ein - für unseren Spielstil - perfekt passendes und spannendes Profil und viel Entwicklungspotenzial mit."

Auch Cheftrainer Michael Köllner lobt die Laufstärke des 23-Jährigen: "Wer am Flügel spielt, sollte auch sehr gut laufen können. Die enorme Laufstärke und seine Einstellung, die man auch sofort auf dem Platz sieht, sind die markantesten Eigenschaften von Thomas."