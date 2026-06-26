SKU Amstetten verstärkt sich mit Talent aus der Bundesliga

Der 21-jährige Yannick Vötter verlässt erstmals in seiner Profikarriere sein Heimatbundesland Tirol und wechselt ins Mostviertel.

Bisher kam Vötter für die WSG zu 36 Einsätzen in der ADMIRAL Bundesliga. 20-mal davon in der vergangenen Saison, immer als Einwechselspieler. Amstettens Sportdirektor Thomas Gebauer freut sich über die Neuverpflichtung:

"Mit Yannick Vötter konnten wir einen Spieler verpflichten, der ein äußerst spannendes Profil mitbringt und unserer Offensive zusätzliche Qualität sowie noch mehr Unberechenbarkeit verleiht. Seine Vielseitigkeit ist ein großer Pluspunkt: Yannick kann auf sämtlichen offensiven Positionen eingesetzt werden, aber auch im Zentrum wichtige Akzente setzen. Darüber hinaus verfügt er bereits über wertvolle Erfahrung auf Bundesliga-Niveau."

Auch der junge Offensive ist gespannt auf ein neues Kapitel in seiner Karriere. "Ich habe mich zum Wechsel entschieden, um einen neuen Weg einzuschlagen. Die Gespräche mit dem Sportdirektor und Trainer waren sehr gut und ich sehe hier die beste Möglichkeit mich weiterzuentwickeln. Für die Saison ist mein Ziel mit guten Leistungen der Mannschaft zu helfen erfolgreich zu sein."