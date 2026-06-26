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SV Ried holt Offensivspieler aus Südafrika

Die Oberösterreicher verstärken sich mit einem neuen Spieler.

SV Ried holt Offensivspieler aus Südafrika Foto: © IMAGO / Daniel Scharinger
Textquelle: © APA
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Die SV Ried hat sich den nächsten Neuzugang gesichert.

Der Klub aus der ADMIRAL Bundesliga verpflichtet mit Jaedin Rhodes einen Offensivspieler aus Südafrika.

Der 23-Jährige kommt von Cape Town City, hat bereits für das Nationalteam gespielt und unterschrieb einen Vertrag bis 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr.

"Jaedin ist ein direkter Spieler, der sehr gut im Pressing ist und ein gutes Gefühl für die Tiefe hat", konstatierte der Geschäftsführer Sport bei Ried, Wolfgang Fiala.

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