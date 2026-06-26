WSG Tirol verkündet Abgang von Stammtorhüter Stejskal

Adam Stejskal verlässt die WSG Tirol!

Wie am Freitag bekannt wird, verlässt der Stammtorhüter den Verein nach drei Jahren. Wohin es ihn ziehen wird, ist noch ungewiss.

2023 kam der Tscheche von Red Bull Salzburg nach Tirol. 99 Mal hütete der 24-Jährige das Tor der Wattener.

Zudem geben die Tiroler mit Paul Schermer einen weiteren Torhüter ab.