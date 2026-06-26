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WSG Tirol verkündet Abgang von Stammtorhüter Stejskal

Drei Jahre verbrachte der Tscheche in der Tiroler Landeshauptstadt. Seine nächste Destination ist offen.

WSG Tirol verkündet Abgang von Stammtorhüter Stejskal Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Adam Stejskal verlässt die WSG Tirol!

Wie am Freitag bekannt wird, verlässt der Stammtorhüter den Verein nach drei Jahren. Wohin es ihn ziehen wird, ist noch ungewiss.

2023 kam der Tscheche von Red Bull Salzburg nach Tirol. 99 Mal hütete der 24-Jährige das Tor der Wattener.

Zudem geben die Tiroler mit Paul Schermer einen weiteren Torhüter ab.

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