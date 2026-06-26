NEWS

Voitsberg verpflichtet Innenverteidiger von Liga-Konkurrenten

Zweitliga-Aufsteiger ASK Voitsberg holt sich mit Sebastian Pirker einen weiteren Spieler mit Zweitligaerfahrung.

Voitsberg verpflichtet Innenverteidiger von Liga-Konkurrenten Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der nächste Transfer beim ASK Voitsberg! Sebastian Pirker verlässt Sturm Graz und wechselt innerhalb der Steiermark.

Der 20-jährige Innenverteidiger hat in den vergangenen drei Saisonen für die zweite Mannschaft der Grazer gespielt und kann 41 Pflichtspieleinsätze in der 2. Liga vorweisen.

"Mit Sebastian bekommen wir einen Innenverteidiger, der trotz seines jungen Alters bereits einige Einsätze in der 2. Liga vorzuweisen hat. Er kann auf allen drei Innenverteidiger-Positionen eingesetzt werden und wird dadurch auch die Konkurrenzsituation und Qualität auf der Position heben", so Sportdirektor Sebastian Szvetits über den ehemaligen U19-Nationalspieler.

Mehr zum Thema

Sturm verliert bosnischen U21-Teamspieler Richtung Kroatien

Sturm verliert bosnischen U21-Teamspieler Richtung Kroatien

2. Liga
7
Voitsberg verpflichtet Flügelspieler von Ligakonkurrenz

Voitsberg verpflichtet Flügelspieler von Ligakonkurrenz

2. Liga
Admira verstärkt sich mit Flügelstürmer aus Frankfurt

Admira verstärkt sich mit Flügelstürmer aus Frankfurt

2. Liga
Fix! Neuer Mittelfeldspieler für Blau-Weiß Linz

Fix! Neuer Mittelfeldspieler für Blau-Weiß Linz

2. Liga
SKU Amstetten verstärkt sich mit Talent aus der Bundesliga

SKU Amstetten verstärkt sich mit Talent aus der Bundesliga

2. Liga
Neue Rolle für Roman Kerschbaum bei Rapid

Neue Rolle für Roman Kerschbaum bei Rapid

2. Liga
4
SVG Reichenau möchte Heimrecht in ÖFB-Cup-Schlager abgeben

SVG Reichenau möchte Heimrecht in ÖFB-Cup-Schlager abgeben

ÖFB-Cup

Kommentare

2. Liga Fußball SK Sturm Graz Steiermark ASK Voitsberg