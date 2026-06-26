Voitsberg verpflichtet Innenverteidiger von Liga-Konkurrenten

Der nächste Transfer beim ASK Voitsberg! Sebastian Pirker verlässt Sturm Graz und wechselt innerhalb der Steiermark.

Der 20-jährige Innenverteidiger hat in den vergangenen drei Saisonen für die zweite Mannschaft der Grazer gespielt und kann 41 Pflichtspieleinsätze in der 2. Liga vorweisen.

"Mit Sebastian bekommen wir einen Innenverteidiger, der trotz seines jungen Alters bereits einige Einsätze in der 2. Liga vorzuweisen hat. Er kann auf allen drei Innenverteidiger-Positionen eingesetzt werden und wird dadurch auch die Konkurrenzsituation und Qualität auf der Position heben", so Sportdirektor Sebastian Szvetits über den ehemaligen U19-Nationalspieler.