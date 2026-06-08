Sommerfahrplan fix: SK Rapid trifft auf diese Gegner

Bevor am 23. Juli in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation das erste Pflichtspiel der Saison ansteht, absolviert Rapid Wien noch zwei attraktive Testspiele.

Am 15. Juli empfangen die Hütteldorfer im Allianz Stadion den griechischen Traditionsklub Panathinaikos Athen. Mit den Athenern verbindet die Grün-Weißen seit vielen Jahren eine enge Fanfreundschaft.

Nur drei Tage später, am 18. Juli, ist mit dem Hamburger SV ein weiterer namhafter Gegner in Wien zu Gast. Das berichtet "Sky". Zuvor verweilen die Wiener vom 5.–12. Juli im Trainingslager in Freistadt.

Rapid-Duell mit Svoboda

In der Länderspielpause im September wartet zudem ein Testspiel in Italien: Dort trifft Rapid auf Venezia.

Kapitän des Serie-A-Aufsteigers ist übrigens ÖFB-WM-Fahrer Michael Svoboda.