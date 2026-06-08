NEWS

Sommerfahrplan fix: SK Rapid trifft auf diese Gegner

Die Hütteldorfer haben ihren Fahrplan für die Vorbereitung bekanntgegeben. Diese Mannschaften kommen nach Wien:

Sommerfahrplan fix: SK Rapid trifft auf diese Gegner Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Bevor am 23. Juli in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation das erste Pflichtspiel der Saison ansteht, absolviert Rapid Wien noch zwei attraktive Testspiele.

Am 15. Juli empfangen die Hütteldorfer im Allianz Stadion den griechischen Traditionsklub Panathinaikos Athen. Mit den Athenern verbindet die Grün-Weißen seit vielen Jahren eine enge Fanfreundschaft.

Nur drei Tage später, am 18. Juli, ist mit dem Hamburger SV ein weiterer namhafter Gegner in Wien zu Gast. Das berichtet "Sky". Zuvor verweilen die Wiener vom 5.–12. Juli im Trainingslager in Freistadt.

Rapid-Duell mit Svoboda

In der Länderspielpause im September wartet zudem ein Testspiel in Italien: Dort trifft Rapid auf Venezia.

Kapitän des Serie-A-Aufsteigers ist übrigens ÖFB-WM-Fahrer Michael Svoboda.

Mehr zum Thema

Traum-Freistoß! Rapidler erzielte "Sky"-Bundesliga-Tor der Saison

Traum-Freistoß! Rapidler erzielte "Sky"-Bundesliga-Tor der Saison

Bundesliga
12
Wohin zieht es Paul Komposch?

Wohin zieht es Paul Komposch?

Bundesliga
1
Salzburg erzielt wohl Einigung mit Veratschnig

Salzburg erzielt wohl Einigung mit Veratschnig

Bundesliga
77
Zwischen Hype und Hitze - Wie in den USA auf die WM geblickt wird

Zwischen Hype und Hitze - Wie in den USA auf die WM geblickt wird

FIFA WM
13
Konkurriert Sturm Graz mit Arsenal um PSG-Talent?

Konkurriert Sturm Graz mit Arsenal um PSG-Talent?

Bundesliga
38
Mads Bidstrup: Salzburg bleibt bei Forderungen wohl stur

Mads Bidstrup: Salzburg bleibt bei Forderungen wohl stur

Bundesliga
41
Fußball Testspiel LIVE: Niederlande - Usbekistan

Fußball Testspiel LIVE: Niederlande - Usbekistan

Fußball

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Rapid Wien Panathinaikos Athen Hamburger SV Venezia FC Testspiele