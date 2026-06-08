Ex-LASK-Kicker fordert offenbar zu viel - Klubboss mit Ansage

Hrvoje Smolcic lief 2024/25 als Frankfurt-Leihspieler 33 Mal für den LASK auf, dabei zeigte der Kroate durchaus sein Können.

Die abgelaufene Saison verbrachte er als Leihgabe bei Kocaelispor in der Türkei, dort konnte er aufzeigen. Entsprechend wollte man ihn fix holen.

Präsident Başkan Recep Durul wird von "Kocaeligazetesi" wie folgt zitiert: "Frankfurt hatte die Ablösesumme auf 1,2 Millionen Euro gesenkt. Wir hatten eine Ratenzahlung vereinbart. Smolcic spielte diese Saison für 450.000 Euro. Wir boten 700.000 Euro für die neue Saison. Zuerst erhöhten sie die Forderung auf 825.000, dann auf 950.000 Euro. Außerdem verlangten sie, dass wir seine Steuern für zwei Spielzeiten übernehmen", so der Klubboss.

Das letzte Angebot

Die 825.000 Euro sei man bereit zu zahlen, sofern Smolcic die Steuern übernimmt. Aufsteiger Corum FK könnte sich als Alternative auftun, Berichten zufolge sei sich der Klub mit Smolcic einig, stehe in der Pole-Position.

"Wenn er 850.000 Euro akzeptiert, bleibt er bei uns. Ich habe auch mit dem Präsidenten von Çorum FK gesprochen. Sie sind interessiert, können die genannten Summen aber nicht bieten. Auch andere Vereine haben Interesse bekundet. Wir haben unser endgültiges Angebot abgegeben", so Başkan Recep Durul.