Wohin zieht es Paul Komposch?

Der Vertrag von Paul Komposch beim TSV Hartberg läuft mit Saisonende aus. Der Innenverteidger verpasste fast die gesamte Spielzeit aufgrund eines Kreuzbandrisses, kam ABER in den letzten zwei Spielen noch einmal zum Zug.

Wie geht es jetzt mit ihm weiter? Laut dem Journalisten Lorenzo Lepore buhlt der dänische Klub Silkeborg um die Dienste des Österreichers. Interesse am 25-Jährigen gebe es auch aus Österreich und Deutschland.

Komposch verbucht in seiner Karriere 65 Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga. Nach Hartberg könnte sich bald ein neues Kapitel auftun.