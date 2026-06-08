NEWS

Wohin zieht es Paul Komposch?

Der Innenverteidiger könnte nach Dänemark wechseln, aber auch aus Österreich gibt es Interesse.

Wohin zieht es Paul Komposch? Foto: © IMAGO / Branislav Racko
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Vertrag von Paul Komposch beim TSV Hartberg läuft mit Saisonende aus. Der Innenverteidger verpasste fast die gesamte Spielzeit aufgrund eines Kreuzbandrisses, kam ABER in den letzten zwei Spielen noch einmal zum Zug.

Wie geht es jetzt mit ihm weiter? Laut dem Journalisten Lorenzo Lepore buhlt der dänische Klub Silkeborg um die Dienste des Österreichers. Interesse am 25-Jährigen gebe es auch aus Österreich und Deutschland.

Komposch verbucht in seiner Karriere 65 Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga. Nach Hartberg könnte sich bald ein neues Kapitel auftun.

Mehr zum Thema

Salzburg erzielt wohl Einigung mit Veratschnig

Salzburg erzielt wohl Einigung mit Veratschnig

Bundesliga
36
Romano Schmid wird in der Serie A gehandelt

Romano Schmid wird in der Serie A gehandelt

Deutsche Bundesliga
3
Olise zu Real? So reagiert der Bayern-Präsident

Olise zu Real? So reagiert der Bayern-Präsident

Deutsche Bundesliga
3
Konkurriert Sturm Graz mit Arsenal um PSG-Talent?

Konkurriert Sturm Graz mit Arsenal um PSG-Talent?

Bundesliga
31
Mads Bidstrup: Salzburg bleibt bei Forderungen wohl stur

Mads Bidstrup: Salzburg bleibt bei Forderungen wohl stur

Bundesliga
35
Stefan Posch: Bewegung im Transferpoker

Stefan Posch: Bewegung im Transferpoker

Deutsche Bundesliga
1
Ex-Salzburger zu Inter? Sportchef: "Wir verfolgen ihn!"

Ex-Salzburger zu Inter? Sportchef: "Wir verfolgen ihn!"

Serie A
1

Kommentare

Admiral Bundesliga Deutsche Bundesliga Fußball Gerüchteküche Transfermarkt Schweiz Paul Komposch TSV Hartberg