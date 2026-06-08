Seit Wochen kursiert das Gerücht rundum den Abgang von Salzburg-Kapitän Mads Bidstrup. Ein neuer Bericht von "Sky" bestätigt die Einigung des Dänen mit den Franzosen.

Demnach laufen Verhandlungen zwischen den Klubs. Der 25-Jährige sei der absolute Wunschspieler des Ligue-1-Klubs.

Salzburg bleibt stur

Probleme mache eine mögliche Ablöse. Salzburg bleibe hart bei ihrer Forderung. Eine konkrete Summe wird im Bericht nicht genannt.

Bidstrup hat einen Marktwert von 13 Millionen Euro und einen Vertrag bis 2029. 2023 überwies Salzburg sechs Millionen Euro für den Dänen in Richtung Brentford. Es wartet wohl ein Plusgeschäft.

Mit Nikolas Veratschnig steht ein neuer Außenverteidiger dafür ante portas >>>