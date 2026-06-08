NEWS

Mads Bidstrup: Salzburg bleibt bei Forderungen wohl stur

Die Mozartstädter sollen weiter auf ihren Forderungen beharren. Lyon und der Däne seien sich schon einig.

Mads Bidstrup: Salzburg bleibt bei Forderungen wohl stur Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Seit Wochen kursiert das Gerücht rundum den Abgang von Salzburg-Kapitän Mads Bidstrup. Ein neuer Bericht von "Sky" bestätigt die Einigung des Dänen mit den Franzosen.

Demnach laufen Verhandlungen zwischen den Klubs. Der 25-Jährige sei der absolute Wunschspieler des Ligue-1-Klubs.

Salzburg bleibt stur

Probleme mache eine mögliche Ablöse. Salzburg bleibe hart bei ihrer Forderung. Eine konkrete Summe wird im Bericht nicht genannt.

Bidstrup hat einen Marktwert von 13 Millionen Euro und einen Vertrag bis 2029. 2023 überwies Salzburg sechs Millionen Euro für den Dänen in Richtung Brentford. Es wartet wohl ein Plusgeschäft.

Mit Nikolas Veratschnig steht ein neuer Außenverteidiger dafür ante portas >>>

Mehr zum Thema

Veratschnig vor Wechsel nach Salzburg

Veratschnig vor Wechsel nach Salzburg

Bundesliga
15
WAC lehnt Angebot für Thierno Ballo ab

WAC lehnt Angebot für Thierno Ballo ab

Bundesliga
37
Stefan Posch: Bewegung im Transferpoker

Stefan Posch: Bewegung im Transferpoker

Deutsche Bundesliga
Neuer Verein? "Barcelona ist Option"

Neuer Verein? "Barcelona ist Option"

La Liga
Michael Olise: Angebot von 150 Millionen Euro geplant

Michael Olise: Angebot von 150 Millionen Euro geplant

Deutsche Bundesliga
13
Glasner sagt wohl Milan zu - Hofft Rangnick auf ÖFB-Deal?

Glasner sagt wohl Milan zu - Hofft Rangnick auf ÖFB-Deal?

Serie A
1
Verletzung deutlich schwerer: So lange fehlt Baumgartner

Verletzung deutlich schwerer: So lange fehlt Baumgartner

ÖFB-Team
8

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg Gerüchteküche Transfermarkt Olympique Lyon Mads Bidstrup