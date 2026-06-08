Kickt Deni Alar künftig im NÖ-Unterhaus?

Deni Alar verlässt Admira Wacker nach zwei Spielzeiten.

Das gaben die Südstädter schon vor zwei Wochen bekannt. Unklar ist hingegen noch, wie die Zukunft des ehemaligen Rapid- und Sturm-Angreifers aussieht.

Eine Fährte führt nach Niederösterreich, genauer gesagt in den Nordosten des Bundeslands. Wie die "Niederösterreichischen Nachrichten" berichtet, wird Alar nämlich mit einem Wechsel zum ASV Hohenau in Verbindung gebracht.

Klubboss dementierte das Gerücht nicht

Auf Nachfrage von "NÖN"-Redakteur David Aichinger entgegnete Hohenau-Obmann Roman Hallas lachend: "Wie hat der Kaiser Franz immer schon gesagt? Schauen wir mal." Ein Dementi klingt durchaus anders.

Kurz davor feierte Hohenau den fixierten Aufstieg in die 1. Landesliga. Der Klub aus der 2.800 Einwohner großen Gemeinde schaffte damit den zweiten Aufstieg en suite. In der Vorsaison stieg man erst aus der Gebietsliga (sechsthöchste Spielklasse) in die 2. Landesliga auf.

Er wäre nicht das erste bekannte Gesicht

Für die 1. Landesliga dürfte der ASV nun also aufrüsten wollen. Alar wäre allerdings nicht der erste große Name, der in Hohenau spielt.

Antonin Panenka (1989-1991) und Alfred Tatar (1991) liefen vor einigen Jahren bereits für die Grün-Weißen auf.