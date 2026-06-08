ÖFB-Co bewilligt Ex-LASK-Kicker Braunschweig-Verbleib

Lars Kornetka befindet sich derzeit mit dem ÖFB-Team in den WM-Vorbereitungen. Der Co-Trainer Rangnicks hat im Frühjahr auch den Job als Cheftrainer bei Eintracht Braunschweig angenommen.

Nach erfolgreichem Klassenerhalt muss er neben der WM auch an den Klub aus der 2. Deutschen Bundesliga denken. Dort arbeitet er zusammen mit Ex-Rapid-Trainer Stefan Kulovits.

Ex-LASK-Kicker darf bleiben

Einige Leihspieler kehren dabei vertraglich nach Braunschweig zurück. Ex-LASK-Kicker Sannousy Ba lief in der 3. Liga bei Waldhof Mannheim auf, mit dem 22-Jährigen wird weiter geplant.

"Sanou wird die Vorbereitung ganz normal bei uns mitmachen. Lars hat ihn sich auch angeguckt und findet ihn total spannend, sodass wir ihn integrieren werden", so Sportchef Benjamin Kessel gegenüber "news38".

Ba lief 2023/24 als Leihspieler von RB Leipzig für den LASK auf. Der Rechtsverteidiger kam 16 Mal für die Linzer zum Zug.

Seit 2024 steht Ba bei der Eintracht unter Vertrag, kam dort bisher nur 13 Mal für die Profis zum Zug. Sein Vertrag läuft bis 2027.