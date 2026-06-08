NEWS

LASK verliert wohl Poker um Nationalspieler - Roter Stern gewinnt

Ein bulgarischer Nationalspieler war bei mehreren Klubs in Europa begehrt. Den Zuschlag erhält das Team von Marko Arnautovic.

LASK verliert wohl Poker um Nationalspieler - Roter Stern gewinnt Foto: © IMAGO / Harald Dostal
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der LASK räumte in Österreich in der vergangenen Saison mit dem Double alles ab.

Auch in der kommenden Saison wollen die Linzer wohl vorne angreifen. Ein möglicher Wechsel eines bulgarischen Nationalspielers dürfte aber nicht zustandekommen.

Laut "NovSport" interessierten sich die Linzer für Kristijan Balov (Slavia Sofia), der 19-Jährige steht jetzt aber vor der Unterschrift bei Arnautovic-Klub Roter Stern Belgrad.

Roter Stern setzt sich gegen namhafte Konkurrenz durch

2,5 Millionen Euro an Ablöse sollen fließen. Neben den Linzern habe es auch Interesse von BVB, Leverkusen, Frankfurt, Utrecht, Trabzonspor, CSKA, Sofia, Levski und Ludogorets gegeben.

Der Flügelspieler debütierte im März für das bulgarische A-Team, erzielte beim 10:2 gegen die Salomonen einen Treffer.

In Sofia hatte er noch ein Jahr Vertrag, sein Marktwert liegt bei einer Million Euro.

Mehr zum Thema

Olise zu Real? So reagiert der Bayern-Präsident

Olise zu Real? So reagiert der Bayern-Präsident

Deutsche Bundesliga
Stefan Posch: Bewegung im Transferpoker

Stefan Posch: Bewegung im Transferpoker

Deutsche Bundesliga
1
Neuer Verein? "Barcelona ist Option"

Neuer Verein? "Barcelona ist Option"

La Liga
Michael Olise: Angebot von 150 Millionen Euro geplant

Michael Olise: Angebot von 150 Millionen Euro geplant

Deutsche Bundesliga
13
Oliver Glasner: CL-Starter mit ÖFB-Legionär mischt mit

Oliver Glasner: CL-Starter mit ÖFB-Legionär mischt mit

International
3
Konkurriert Sturm Graz mit Arsenal um PSG-Talent?

Konkurriert Sturm Graz mit Arsenal um PSG-Talent?

Bundesliga
8
Mads Bidstrup: Salzburg bleibt bei Forderungen wohl stur

Mads Bidstrup: Salzburg bleibt bei Forderungen wohl stur

Bundesliga
19

Kommentare

Fußball Fußball International LASK Gerüchteküche Transfermarkt Roter Stern Belgrad Bulgarien