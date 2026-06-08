LASK verliert wohl Poker um Nationalspieler - Roter Stern gewinnt

Der LASK räumte in Österreich in der vergangenen Saison mit dem Double alles ab.

Auch in der kommenden Saison wollen die Linzer wohl vorne angreifen. Ein möglicher Wechsel eines bulgarischen Nationalspielers dürfte aber nicht zustandekommen.

Laut "NovSport" interessierten sich die Linzer für Kristijan Balov (Slavia Sofia), der 19-Jährige steht jetzt aber vor der Unterschrift bei Arnautovic-Klub Roter Stern Belgrad.

Roter Stern setzt sich gegen namhafte Konkurrenz durch

2,5 Millionen Euro an Ablöse sollen fließen. Neben den Linzern habe es auch Interesse von BVB, Leverkusen, Frankfurt, Utrecht, Trabzonspor, CSKA, Sofia, Levski und Ludogorets gegeben.

Der Flügelspieler debütierte im März für das bulgarische A-Team, erzielte beim 10:2 gegen die Salomonen einen Treffer.

In Sofia hatte er noch ein Jahr Vertrag, sein Marktwert liegt bei einer Million Euro.