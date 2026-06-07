WAC lehnt Angebot für Thierno Ballo ab

Beinahe wäre Thierno Ballo vergangene Saison mit dem FC Millwall in die Premier League aufgestiegen.

Im Saisonfinish spielte der ÖFB-Legionär eine tragende Rolle bei den "Lions". Deswegen bemüht sich Millwall derzeit auch um eine feste Verpflichtung Ballos, der im September 2025 vom Wolfsberger AC ausgeliehen wurde.

Zwar besaß Millwall eine Kaufoption in der Höhe von 3,5 Millionen Euro, diese sei dem englischen Zweitligisten jedoch zu hoch gewesen, wie die "Krone" berichtet.

Deshalb sollen sich Millwall und der WAC zuletzt zusammengesetzt haben, um über eine neue Ablösesumme zu verhandeln - bislang ohne Erfolg.

WAC will Ballo "nicht um jeden Preis verkaufen"

"Trotz lobender Worte Millwalls konnte man sich nicht wie angedacht einigen", wird Ballos Manager Peter Huemerlehner von der "Krone" zitiert.

"Wie es scheint, will der WAC ihn nicht um jeden Preis verkaufen. Diese Art der Wertschätzung ist Thierno wichtig", Huemerlehner weiter.

Neben Millwall dürfte Ballo wohl auch Interesse aus Frankreich und Italien auf sich gezogen haben.

Kehrt Ballo nach Wolfsberg zurück?

Sollte sich keine zeitnahe Lösung finden, wird der 24-jährige Österreicher zum WAC zurückkehren. In Wolfsberg steht der Offensivspieler bis 2027 unter Vertrag.

"Stand jetzt wird er beim WAC ins Training einsteigen – eventuell mit einer Woche Verspätung, weil er ja auch länger gespielt hat", so Huemerlehner.