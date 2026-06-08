Konkurriert Sturm Graz mit Arsenal um PSG-Talent?

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Jetzt werden die Steirer mit einem PSG-Talent in Verbindung gebracht. Laut der "L'Equipe" interessiert sich der Vizemeister für Emmanuel Mbemba (18). Der Vertrag des französischen U19-Nationalspielers läuft mit Ende Juni aus.

Arsenal-Deal mit Leihgeschäft?

Für den Linksverteidiger gebe es großes Interesse. Lokalrivale FC Paris, PSV Eindhoven und VfB Stuttgart seien dran. Auch der FC Arsenal denke an einen Deal samt Leihe zu einem kleineren Klub.

Mbemba blieb der Sprung zu den PSG-Profis bisher verwehrt. Mit der U19 holte er in der abgelaufenen Spielzeit den Coupe Gambardella, war im Finale sogar Kapitän.

Nicht immer gesetzt

2025/26 verbuchte er 27 Einsätze für die U19, erzielte dabei zwei Treffer. Drei Jahre war der 1,79-Meter-Mann in der PSG-Jugend aktiv.

Gesetzt war er zuletzt nicht immer. So kam er beim Halbfinalaus gegen Real Madrid im Halbfinale der UEFA Youth League nur zu elf Minuten, spielte davor im Bewerb nur drei Minuten.

Im März feierte Mbemba sein Debüt für die französische U19-Nationalmannschaft.