Oliver Glasner: CL-Starter mit ÖFB-Legionär mischt mit

Wechselt Oliver Glasner zu AC Milan? Jüngsten Berichten zufolge möchte der Oberösterreicher den Schritt anstreben, wäre auch ohne Ralf Rangnick als Sportchef eine Option. Noch gebe es aber keine Antwort aus Mailand >>>

Für den Ex-Palace-Coach könnte sich jetzt eine spannende Alternative ergeben. Laut "De Telegraaf" ist der Österreicher Wunschkandidat bei Feyenoord Rotterdam. Dort wurde Robin van Persie kürzlich entlassen >>>

Ex-LASK-Schützling im Team

Im Gegensatz zu Milan (Europa League) starten die Niederländer kommende Saison in der UEFA Champions League. Mit ÖFB-Legionär Gernot Trauner steht ein alter LASK-Weggefährte beim Klub unter Vertrag.

Neben Glasner wird der in Monaco entlassene Hütter-Nachfolger Sebastien Pocognoli gehandelt.

Glasners Tendenz dürfte in Richtung Mailand gehen. Bevorzugen die Italiener einen anderen Kandidaten, könnte das Thema Feyenoord aber heiß werden.