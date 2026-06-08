Stefan Posch: Bewegung im Transferpoker

Stefan Posch befindet sich derzeit in den Vorbereitungen für die WM mit dem ÖFB-Team. Der Steirer nutzte den letzten Test gegen Tunesien, hat sich für die Startelf empfohlen.

Auf Klubebene ist die Zukunft noch unklar. Posch war im Frühjahr bei Mainz als Leihspieler von Como aktiv. Da die 05er keine Kaufoption besitzen, wäre ein fixer Deal Verhandlungssache.

Bewegung im Poker

Laut dem "kicker" gebe es jetzt im Poker Bewegung. Mainz sei bereit, eine Summe im mittleren bis höheren einstelligen Millionen-Bereich hinzulegen.

Als Abwehrchef war der ÖFB-Teamspieler für den Aufschwung des Klubs mitverantwortlich, am Ende wurde die Klasse gehalten.

Schnappt sich Salzburg Mainz-Kollegen?

Beim CL-Teilnehmer Como kam er nach seinem Transfer im Sommer 2025 nur spärlich zum Zug, der Deal dürfte sich dennoch finanziell für den Klub lohnen. 5,5 Millionen Euro soll der Klub vor ca. einem Jahr an Bologna überwiesen haben. Ein Minusgeschäft bleibt wohl aus.

Posch hat dort noch bis 2029 einen Vertrag, ein Como-Abgang ist aktuell aber wahrscheinlich. Ein österreichischer Teamkollege in Mainz steht hingegen vor dem Absprung in Richtung FC Red Bull Salzburg >>>