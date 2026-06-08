Ex-Salzburger zu Inter? Sportchef: "Wir verfolgen ihn!"

Oumar Solet sorgte einst beim FC Red Bull Salzburg in der Abwehrzentrale für Furore. Nach gescheiterten Transfers war das Ende allerdings alles andere als rühmlich.

Solets Vertrag wurde nach disziplinären Problemen im September 2024 aufgelöst. Der Franzose wechselte daraufhin zu Udinese Calcio, dort spielte sich der 26-Jährige ins Rampenlicht.

Zuletzt wurde Doublesieger Inter Mailand mit dem Innenverteidiger in Verbindung gebracht. Ein Deal könnte tatsächlich heiß werden.

Inter-Boss bestätigt Gerücht

Sportdirektor Piero Ausilio wird von der "Corriere dello Sport" wie folgt zitiert: "Wir werden in der Defensive etwas unternehmen, da die Verträge von Darmian und Acerbi auslaufen. Wir beobachten Solet, aber nicht nur ihn. Wir werden mit einem guten Verteidiger zum Saisonstart antreten."

Solet hat nur noch ein Jahr Vertrag in Udine, sein Marktwert beläuft sich auf 23 Millionen Euro.