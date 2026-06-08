Glasner sagt wohl Milan zu - Hofft Rangnick auf ÖFB-Deal?

Der Oberösterreicher Oliver Glasner gilt als heißer Kandidat bei AC Milan.

Die "Gazzetta dello Sport" bestätigt mit einem neuen Bericht die Gerüchte der letzten Wochen. Demnach sei Glasner weiterhin die heißeste Aktie in der Domstadt, der nunmehrige Ex-Palace-Coach habe die Verantwortlichen zu einem ausführlichen Gespräch getroffen.

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Glasner wartet auf Milan

Der mögliche Milan-Trainer sei vom Projekt überzeugt und warte nur noch auf eine Zusage. Als heißeste Alternative gilt US-Coach Maurizio Pochettino.

Sollte Glasner eine Absage erhalten, würde der Conference-League-Sieger weiter auf einen Topklub warten.

Milan zögert bei Rangnick-Forderungen

Von einem Milan-Deal überzeugt werden muss hingegen noch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. Der Deutsche wird als Sportchef gehandelt, forderte dafür aber offenbar jede Menge Entscheidungsfreiheit.

Ob er diese bekommt, ist offen. Der ÖFB-Coach möchte diesbezüglich Klarheit von den Italienern. Dass Österreich gerne verlängern würde, ist längst kein Geheimnis. Laut den "Salzburger Nachrichten" habe der Fußballverband mittlerweile alle Forderungen Rangnicks erfüllt.

Eine Entscheidung falle dem Lokalmedium zufolge noch vor der WM.

Ein Milan-Deal würde die WM natürlich nicht unbedingt einfacher machen. Deshalb hoffe Rangnick der "Gazzetta dello Sport" zufolge auf eine Verlängerung mit dem ÖFB.

Alternative aus Saudi Pro League

Auch wenn die Anstellung des Österreich-Trainers scheitert, gilt Glasner als Variante A in Mailand. Dann könnte der Oberösterreicher mit Ramon Planes (Al-Ittihad) zusammenarbeiten.

Der Spanier verfügt über Erfahrung bei unter anderem Tottenham Hotspur, FC Barcelona und Betis Sevilla. Seit Jänner 2024 arbeitet er in der Saudi Pro League bei Al-Ittihad.

Die Tendenz Glasners gehe aber zu einem deutschsprachigen Vorgesetzten. Laut den "SN" habe er Christoph Freund (Bayern) und Marcel Schäfer (Leipzig) vorgeschlagen.