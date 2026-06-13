WM-Update: US-Traumstart, Infantino spottet und Brasilien zittert

Tag zwei dieser Fußball-Weltmeisterschaft ist Geschichte!

In den nächsten fünf Wochen werden die Fans auf der Welt wieder mit Spektakel, Taktik und Unterhaltung pur verwöhnt. Gruppe A hat die Endrunde bereits feierlich eröffnet, Gruppe B und D sind mit je einer Partie nachgezogen.

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WM-Update:

Co-Gastgeber USA ist mit einem furiosen 4:1-Erfolg über Paraguay in die Heim-Weltmeisterschaft gestartet. Die US-Boys ließen die Südamerikanern nicht den Hauch einer Chance.

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FIFA-Präsident sorgte im Rahmen der WM-Eröffnung für Aufregung. Gianni Infantino spottete dabei gegen Italien, die sich zum dritten Mal in Folge nicht für eine Endrunde qualifizieren konnten.

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Brasilien zittert um Superstar Neymar. Der ehemalige Barca- und PSG-Spieler hat weiterhin Probleme nach seiner Verletzung. Gegen Marokko im ersten Spiel des Rekordweltmeisters wird der Brasilianer aber definitiv ausfallen.

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Im Rahmen der Partie zwischen Südkorea und Tschechien gab es Kritik, bezüglich leerer Ränge im Guadalajara Stadion in Mexiko. Die FIFA hat das nun verteidigt.

Das sagt die FIFA über die Vorwürfe >>>

Co-Gastgeber Kanada feierte mit dem 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina einen historischen Punktgewinn. Joker Larin ist mit einem Treffer Rekordtorschütze.

Mit diesem Spieler teilt sich Larin den Rekord >>>