NEWS

WM-Update: US-Traumstart, Infantino spottet und Brasilien zittert

Am zweiten Tag war bereits viel los. Während die USA perfekt ins Turnier startet, spottet der FIFA-Präsident gegen Italien und Brasilien zittert um einen Superstar. Das WM-Update:

WM-Update: US-Traumstart, Infantino spottet und Brasilien zittert Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Tag zwei dieser Fußball-Weltmeisterschaft ist Geschichte!

In den nächsten fünf Wochen werden die Fans auf der Welt wieder mit Spektakel, Taktik und Unterhaltung pur verwöhnt. Gruppe A hat die Endrunde bereits feierlich eröffnet, Gruppe B und D sind mit je einer Partie nachgezogen.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

WM-Update:

  • Co-Gastgeber USA ist mit einem furiosen 4:1-Erfolg über Paraguay in die Heim-Weltmeisterschaft gestartet. Die US-Boys ließen die Südamerikanern nicht den Hauch einer Chance.

Zum Spielbericht USA-Paraguay >>>

  • FIFA-Präsident sorgte im Rahmen der WM-Eröffnung für Aufregung. Gianni Infantino spottete dabei gegen Italien, die sich zum dritten Mal in Folge nicht für eine Endrunde qualifizieren konnten.

Das sagte Infantino über Italien >>>

  • Brasilien zittert um Superstar Neymar. Der ehemalige Barca- und PSG-Spieler hat weiterhin Probleme nach seiner Verletzung. Gegen Marokko im ersten Spiel des Rekordweltmeisters wird der Brasilianer aber definitiv ausfallen.

So lange könnte Neymar Brasilien fehlen >>>

  • Im Rahmen der Partie zwischen Südkorea und Tschechien gab es Kritik, bezüglich leerer Ränge im Guadalajara Stadion in Mexiko. Die FIFA hat das nun verteidigt.

Das sagt die FIFA über die Vorwürfe >>>

  • Co-Gastgeber Kanada feierte mit dem 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina einen historischen Punktgewinn. Joker Larin ist mit einem Treffer Rekordtorschütze.

Mit diesem Spieler teilt sich Larin den Rekord >>>

Mehr zum Thema

WM-Programm, 13. Juni: USA und die Schweiz starten in die WM

WM-Programm, 13. Juni: USA und die Schweiz starten in die WM

FIFA WM
Dieser TV-Sender zeigt Kanada vs. Bosnien-Herzegowina

Dieser TV-Sender zeigt Kanada vs. Bosnien-Herzegowina

FIFA WM
3
WM-Programm, 12. Juni: Gastgeber Kanada greift ein

WM-Programm, 12. Juni: Gastgeber Kanada greift ein

FIFA WM
Kurioser VAR-Eingriff beim Auftaktsieg der USA

Kurioser VAR-Eingriff beim Auftaktsieg der USA

FIFA WM
USA-Start in L.A.: Der Himmel hat ein Fegefeuer

USA-Start in L.A.: Der Himmel hat ein Fegefeuer

FIFA WM
Klare Sache! USA lässt Paraguay keine Chance

Klare Sache! USA lässt Paraguay keine Chance

FIFA WM
USA schlägt Paraguay klar: Die Statistiken zum Spiel

USA schlägt Paraguay klar: Die Statistiken zum Spiel

FIFA WM
3

Kommentare

FIFA WM 2026 WM-Update Fußball USA (Team, Fußball) Paraguay Gianni Infantino Cyle Larin Kanada (Team Fußball) Neymar