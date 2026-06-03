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NEWS
Der Spielplan der Fußball-WM 2026
12 Gruppen, 104 Spiele. Die größte WM aller Zeiten steht vor der Tür. Das ist der Spielplan:
Mit der Partie zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika wird die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko am 11. Juni feierlich eröffnet.
Auf insgesamt 104 Spiele dürfen sich die Fans auf der gesamten Welt freuen. Es ist damit die größte WM-Endrunde aller Zeiten. Wer wird Weltmeister? Wer kann für eine Überraschung sorgen?
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