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WM-Programm, 12. Juni: Gastgeber Kanada greift ein

In Toronto findet zum ersten Mal überhaupt ein WM-Spiel auf kanadischem Boden statt.

WM-Programm, 12. Juni: Gastgeber Kanada greift ein Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1
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Startschuss für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026!

Am Donnerstag (MEZ) steht das erste von insgesamt 104 Spielen bei der größten FIFA WM aller Zeiten an.

Programm, 12. Juni (MEZ):

4:00 Uhr: Südkorea - Tschechien (LIVE-Ticker >>>)

  • Tschechien feiert WM-Comeback nach 20 Jahren.

  • Es ist das erste WM-Duell überhaupt zwischen Südkorea und Tschechien.

21:00 Uhr: Kanada - Bosnien-Herzegowina (LIVE-Ticker >>>)

  • Es ist das erste WM-Spiel jemals auf kanadischem Boden.

  • Kanada hat alle bisherigen sechs WM-Spiele verloren, jagt erstes WM-Erfolgserlebnis.

Programm, 13. Juni (MEZ):

3:00 Uhr: USA - Paraguay (LIVE-Ticker >>>)

  • Die USA konnten zuletzt 2014 ihr Auftaktspiel bei einer WM gewinnen.

21:00 Uhr: Katar - Schweiz (LIVE-Ticker >>>)

  • Katar wartet noch auf den ersten Punktgewinn bei einer Fußball-WM.

  • Die Schweiz hat seit 1966 kein Auftaktspiel bei einer WM mehr verloren.

Der gesamte Spielplan der Fußball-WM 2026 >>>

Alle Tabellen/Gruppen der Fußball-WM 2026 >>>

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