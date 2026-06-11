WM-Programm, 12. Juni: Gastgeber Kanada greift ein
In Toronto findet zum ersten Mal überhaupt ein WM-Spiel auf kanadischem Boden statt.
Startschuss für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026!
Am Donnerstag (MEZ) steht das erste von insgesamt 104 Spielen bei der größten FIFA WM aller Zeiten an.
Programm, 12. Juni (MEZ):
4:00 Uhr: Südkorea - Tschechien (LIVE-Ticker >>>)
Tschechien feiert WM-Comeback nach 20 Jahren.
Es ist das erste WM-Duell überhaupt zwischen Südkorea und Tschechien.
21:00 Uhr: Kanada - Bosnien-Herzegowina (LIVE-Ticker >>>)
Es ist das erste WM-Spiel jemals auf kanadischem Boden.
Kanada hat alle bisherigen sechs WM-Spiele verloren, jagt erstes WM-Erfolgserlebnis.
Programm, 13. Juni (MEZ):
3:00 Uhr: USA - Paraguay (LIVE-Ticker >>>)
Die USA konnten zuletzt 2014 ihr Auftaktspiel bei einer WM gewinnen.
21:00 Uhr: Katar - Schweiz (LIVE-Ticker >>>)
Katar wartet noch auf den ersten Punktgewinn bei einer Fußball-WM.
Die Schweiz hat seit 1966 kein Auftaktspiel bei einer WM mehr verloren.
Der gesamte Spielplan der Fußball-WM 2026 >>>
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