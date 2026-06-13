USA USA
Paraguay PAR
Endstand
4:13:0 , 1:1
-
Damian Bobadilla e
-
Folarin Balogun
-
Folarin Balogun
- Gio Reyna
-
Mauricio
NEWS
Im VIDEO: Alle Tore des furiosen Auftaktsieges der USA
Für den Co-Gastgeber ist der WM-Start gegen Paraguay geglückt. Im Video gibt es alle Tore:
Besser hätte sich die USA den Start in diese Weltmeisterschaft wohl nicht vorstellen können!
Mit einem furiosen ersten Auftritt schlägt die Elf von Trainer Mauricio Pochettino Paraguay in Los Angeles klar mit 4:1. Mann des Spiels ist dabei Monaco-Legionär Folarin Balogun mit einem Doppelpack.
Insgesamt durften die Fans im Stadion fünf Treffer bestaunen. Im Video gibt es alle Treffer zum nachsehen.