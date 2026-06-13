USA USA USA
Paraguay Paraguay PAR
Endstand
4:1
3:0 , 1:1
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Im VIDEO: Alle Tore des furiosen Auftaktsieges der USA

Für den Co-Gastgeber ist der WM-Start gegen Paraguay geglückt. Im Video gibt es alle Tore:

Textquelle: © LAOLA1
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Besser hätte sich die USA den Start in diese Weltmeisterschaft wohl nicht vorstellen können!

Mit einem furiosen ersten Auftritt schlägt die Elf von Trainer Mauricio Pochettino Paraguay in Los Angeles klar mit 4:1. Mann des Spiels ist dabei Monaco-Legionär Folarin Balogun mit einem Doppelpack.

Zum Spielbericht >>>

Insgesamt durften die Fans im Stadion fünf Treffer bestaunen. Im Video gibt es alle Treffer zum nachsehen.

Alle Tore der Partie:

WM auch in den USA eröffnet! Die besten Bilder der Feier

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