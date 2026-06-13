Folarin Balogun und das perfekte WM-Debüt

Mit einem 4:1-Sieg ist die USA in die Heim-WM gestartet!

Nach dem Erfolg von Mexiko und dem Remis von Kanada können damit alle drei Gastgeber dieser Weltmeisterschaft mit ihrem Auftakt zufrieden sein. Die USA vermutlich am meisten.

USA sieht sich selbst bereit

Die Elf von Trainer Mauricio Pochettino dominierte die Partie gegen Paraguay in allen Belangen und schickte mit einem 4:1 auch direkt ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz in Gruppe D. Neben Paraguay sind da noch die Türkei und Australien.

Erstmals seit der WM 1930, als die USA 3:0-Siege gegen Belgien und Paraguay feierte, gelang damit bei einer WM-Endrunde ein Sieg mit drei Toren Unterschied.

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Mit dem Auftaktsieg wurde in jedem Fall der erste Schritt in Richtung K.o.-Phase getan. "Das bringt uns natürlich in eine gute Ausgangslage. Man sieht, wie eingespielt wir als Mannschaft sind, und wir sind bereit für die nächste Aufgabe", sagte US-Angreifer Ricardo Pepi nach dem Spiel.

Viel Lob hatte der Stürmer auch für die Fans im SoFi-Stadion: "Die Stimmung könnte nicht besser sein. Hier vor heimischem Publikum war die Atmosphäre zum WM-Auftakt aus meiner Sicht fantastisch."

Einen Einblick wie es sich anfühlt, in diesem gewaltigen Stadion zu sein, gibt es von LAOLA1-Chefredakteur Harald Prantl, der LIVE vor Ort war >>>

Doppelpack auf der WM-Bühne

Von der ersten Minute an, sahen die Fans im Stadion eine motivierte und hungrige US-Mannschaft. Bereits im ersten Durchgang machte die Pochettino-Elf alles klar. Zuerst traf Bobadilla ins eigene Tor (7.), dann sorgte Folarin Balogun mit einem Doppelpack für die Entscheidung (31./45.+5).

Der Stürmer der AS Monaco durfte direkt in seinem ersten WM-Spiel über einen Doppelpack jubeln. Zuerst per Solo und dann ab in den Winkel.

Der mittlerweile 24-Jährige wurde in New York City geboren, zog aber bereits nach wenigen Monaten mit seiner Familie nach London.

In der Arsenal-Jugend erlernte er das Fußballspielen, der endgültige Durchbruch bei den Profis blieb ihm allerdings verwehrt. Insgesamt machte er nur zehn Spiele für die "Gunners".

Hütter holte ihn einst nach Monaco

Eine Leihe zu Stade Reims in der Saison 2022/23 verhalf ihm schließlich zum Durchbruch. Der Stürmer empfahl sich mit 22 Toren in 39 Spielen für mehr. Und so klopften im Sommer 2023 Adi Hütter und die AS Monaco an und holten den US-Amerikaner ins Fürstentum.

Dort ist er absoluter Stammspieler, traf 31 Mal in 91 Spielen. Auch für die USA ist er mittlerweile unersetzlich, erzielte elf Länderspieltore in 28 Einsätzen.

Im Team von Pochettino ist er neben Milan-Legionär Christian Pulisic einer der Schlüsselspieler bei dieser Endrunde. Mit seinem ersten Doppelpack auf der großen WM-Bühne hat er sich in jedem Fall für mehr empfohlen.

70.000 Fans - viele Promis

In Durchgang zwei flachte die Partie dann etwas ab, Mauricio erzielte immerhin den Ehrentreffer für Paraguay (73.). Doch kurz vor Schlusspfiff traf dann noch der eingewechselte Reyna sehenswert mit dem Außenrist (90.+8).

Wie weit es für die USA in diesem Turnier gehen kann ist offen, eine kleine Euphorie wurde aber ohne Zweifel entfacht. "Es gibt nicht viele Worte, dieses Gefühl zu beschreiben. Es war genau so, wie wir ins Turnier starten wollten", sagte Kapitän Tim Ream. Das gelang dem WM-Gastgeberteam vor über 70.000 Fans, darunter Promis wie Tom Cruise, David Beckham und US-Außenminister Marco Rubio.

Die Tore im Video: