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Dieser TV-Sender zeigt Kanada vs. Bosnien-Herzegowina

In Österreich sind alle Spiele der FIFA WM 2026 im Free-TV zu sehen. Der ORF und ServusTV teilen sich die Partien auf. Ein Überblick:

Dieser TV-Sender zeigt Kanada vs. Bosnien-Herzegowina Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Freitag weiter mit dem ersten Spiel von Gastgeber Kanada gegen Bosnien-Herzegowina (ab 21.00 Uhr im LIVE-Ticker) weiter.

In Österreich sind alle Spiele der WM im Free-TV zu sehen. Der ORF und ServusTV übertragen jeweils 52 Partien. Die Spiele sind auch im Stream auf ORF ON sowie ServusTV On zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Freitag, 12.06., 21:00 Uhr: Kanada vs. Bosnien-Herzegowina – live im ORF

Samstag, 13.06., 03:00 Uhr: USA vs. Paraguay – live im ORF

Samstag, 13.06., 21:00 Uhr: Katar vs. Schweiz – live auf ServusTV

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