Klare Sache! USA lässt Paraguay keine Chance

Traumstart für den Co-Gastgeber!

Die USA starten mit einem 4:1-Sieg über Paraguay in die Heim-WM und sind damit erster Tabellenführer der Gruppe D.

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Schon nach wenigen Minuten biegen die US-Amerikaner auf die Siegerstraße ein. Weston McKennie treibt den Angriff nach vorne und legt einige Meter vor dem Sechzehner auf Christian Pulisic ab, der mit einem Dribbling gleich drei Mann an sich bindet.

So hat McKennie in der Mitte Platz und will den Ball noch zu Folarin Balogun weitergeben, Damián Bobadilla schiebt aber noch verzweifelt einen Fuß dazwischen und bugsiert das Spielgerät ins eigene Tor. Sieben Minuten sind gespielt, die USA gehen in Führung.

Die US-Boys fegen über Paraguay hinweg

Paraguay ist vom frühen Rückstand sichtlich geschockt und bringt keinen Fuß auf den Boden. In Minute 27 versenkt Balogun den Ball im Tor, wegen gleich zweier Abseitspositionen in der Entstehung wird der vermeintliche Treffer aber nicht gegeben.

Ganze vier Minuten später trägt sich Balogun dann doch auf der Schützenliste ein: Wieder ist es Pulisic, der auf dem linken Flügel durchbricht, Balogun versenkt in der Mitte den "Stanglpass" des US-Stars (31.).

Balogun schnürt den Doppelpack

Unmittelbar vor der Pause legen die US-Boys noch einen Treffer nach.

Malik Tillmann zerlegt mit einem Steilpass von der Mittellinie die Defensive von Paraguay, Balogun lässt noch selbst die letzten beiden Verteidiger aussteigen und donnert den Ball wuchtig ins Kreuzeck (45.+5).

Ehrentreffer für die Südamerikaner - Traumtor Reyna

Paraguay kommt zwar mit neuem Schwung zurück aus der Pause, mehr als zehn Minuten dauert die Hochphase der Südamerikaner aber nicht. Spätestens ab Minute 55 haben die Gastgeber wieder die volle Kontrolle über das Spiel.

US-Teamchef Pochettino ist sich seiner Sache schon so sicher, dass er seinen Starspieler Pulisic in der Pause herunter nimmt und für die zweiten 45 Minuten schont. Im Rückblick eine weise Entscheidung, denn das Spiel wird immer ruppiger.

Durch Joker Mauricio kommt Paraguay in Minute 73 noch zum Ehrentreffer. Julio Enciso hat wenige Meter vor dem Sechzehner das gute Auge für den nachstoßenden Mitspieler, Mauricio jagt das Leder zum 3:1 ins Tor.

Am Sieg der US-Boys ändert dieser Treffer aber auch nichts mehr, die Gastgeber starten mit einem überzeugenden Sieg in das Turnier. Auch weil Deutschland-Legionär Reyna in der letzten Minute noch sehenswert die Kugel mit dem Außenrist zum 4:1 ins Netz schlenzt (90.+8).

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Im VIDEO: Die Tore der Partie: