USA USA USA
Paraguay Paraguay PAR
Endstand
4:1
3:0 , 1:1
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Kurioser VAR-Eingriff beim Auftaktsieg der USA

Der Video-Schiedsrichter schaltete sich nach einer Gelben Karte ein. Der Grund: Spielerverwechslung. Zurückzuführen ist das auf eine Regeländerung.

Kurioser VAR-Eingriff beim Auftaktsieg der USA Foto: © IMAGO / Xinhua
Textquelle: © LAOLA1
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Die USA ist mit einem überzeugenden 4:1-Erfolg über Paraguay in die Heim-Weltmeisterschaft gestartet!

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In einer über weite Strecken sehr einseitigen Partie, sorgte kurz nach der Halbzeitpause der VAR für eine ungewöhnliche Szene. Schiedsrichter Danny Makkelie zückte nach einem vermeintlichen Foul von Tim Ream an Miguel Almiron die Gelbe Karte und verwarnte den Kapitän der USA damit.

"Spielerverwechslung" als Grund

Doch wenige Augenblicke später schaltete sich der VAR plötzlich ein. Im TV wurde der Grund "Spielerverwechslung" genannt.

Der Unparteiische wurde daraufhin zum Bildschirm gebeten. Dort kam er zum Entschluss, dass Ream gar kein Foul begangen hat. Daher nahm Makelele die Gelbe Karte wieder zurück und gab sie stattdessen Almiron wegen einer Schwalbe.

Eine Szene, die zu Beginn für Verwunderung sorgte, so aber in den Regeln klar gedeckt ist. Der VAR darf seit neuestem "bei einer Spielerverwechslung, die zu Gelb oder Rot für einen falschen Spieler führt", eingreifen.

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