Brasilien muss bei der WM in seinem ersten Vorrundenspiel gegen Marokko (Sonntag, 00:00 Uhr im LIVE-Ticker) und womöglich sogar in der gesamten Gruppenphase auf Superstar Neymar verzichten.

"Er arbeitet hart, um so schnell wie möglich fit zu sein. Wir hoffen, dass er kommende Woche wieder voll ins Training einsteigen kann", erklärt Trainer Carlo Ancelotti vor dem Auftakt gegen die Nordafrikaner.

Weitere Gegner der Selecao sind am 20. Juni Haiti und am 26. Juni Schottland.

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Neymar "kann ein gutes Beispiel für die jüngeren Spieler sein"

Neymar laboriert weiter an den Folgen einer Wadenverletzung. Zuletzt hatte der Verband mitgeteilt, dass der 34-Jährige Fortschritte mache. Auch am Tag vor dem Spiel gegen Marokko fehlte Neymar im Training.

Seine Berufung für die WM kam überraschend, löste in Brasilien jedoch große Freude aus. Er habe ihn nicht nur aufgrund seiner herausragenden fußballerischen Qualitäten nominiert, sondern auch aufgrund seiner Erfahrung, erklärte Ancelotti.

"Er kann ein gutes Beispiel für die jüngeren Spieler in unserem Kader sein." Teamkollege Vinicius Junior bezeichnete Neymar als Idol.

Marokko hat sich "auf ein Match mit und ohne Neymar vorbereitet"

Für Marokko ändert sich durch den Ausfall laut Trainer Mohamed Ouahbi wenig.

"Wir haben uns auf ein Match mit und ohne Neymar vorbereitet. Für uns ändert sich nichts", berichtet der 49-Jährige.

Kapitän Achraf Hakimi bedauert es dennoch, dass es nicht zum Duell mit Neymar kommt. "Ich will gegen die besten Spieler antreten und Neymar gehört zu den Besten", befindet der Champions-League-Sieger von Paris Saint-Germain.