USA-Start in L.A.: Der Himmel hat ein Fegefeuer

Wenn du dir irgendwann mal in Inglewood ein kleines Häuschen gekauft hast, kannst du dann auch mitnaschen, wenn sie dir zwei Straßen weiter eine 5-Milliarden-Dollar-Hütte hinstellen.

Das dachte sich zumindest der Anrainer, der einen Parkplatz in seiner Einfahrt für wohlfeile 80 Dollar anbot. Fair enough.

Und mir egal, weil ich für das Duell zwischen den USA und Paraguay (die Gastgeber gewinnen 4:1) in Los Angeles einen Presseparkplatz habe.

Gloryhunter und Auskenner erkennt man am Trikot

Dafür wäre es dann möglich gewesen, beim Trikotkauf zu sparen. Täuschend echt aussehende Dressen wurden um 40 Dollar angeboten.

Die Grenze zwischen us-amerikanischen Gloryhuntern und Auskennern verläuft auf der Trikotrückseite übrigens genau zwischen Pulisic und Dempsey bzw. Lalas.

Weil der Verdacht nahe lag, dass Nahrung in einem WM-Stadion ungefähr das Jahresbudget eines österreichischen Zweitligisten verschlingen würde, war ein Halt beim nächstgelegenen Fast-Food-Riesen naheliegend.

100 Chicken Fingers

Endlich mal wieder Hähnchen. "Raisin Cane's" hatte interessante Angebote. Die 100 Chicken Finger für 191 Dollar waren verlockend, dann aber doch ein bisschen zu viel. Wer ob des Preises Zweifel hatte, dem wurde aber sicherheitshalber ausgewiesen, dass weitere 100 Stück um 20 Dollar billiger wären. Na gut, dann trotzdem nicht.