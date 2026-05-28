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WM-Tippspiel: Mach mit und gewinne Fußball-Reisen & VIP-Tickets

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Textquelle: © LAOLA1
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So funktioniert’s:

  • Trage deinen Ergebnistipp zum Spiel ein. Bis Anpfiff kannst du ihn noch ändern.

  • Je näher du am richtigen Endergebnis des Spiels dran bist, desto mehr Punkte gibt es.

  • Die Bonus-Tipps bringen Zusatzpunkte! Deine Antworten müssen vor dem ersten Spiel abgegeben werden.

  • Pro Runde kannst du deine Punkte bei einem Spiel verdoppeln – mit dem Joker.

  • Erstelle auch eine Gruppe mit deinen Freunden und spielt nach euren eigenen Regeln!

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