Wer wird Weltmeister 2026? Wie weit kommt Österreich?

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Tippe die richtigen Ergebnisse, sammle Punkte und kämpfe dich an die Spitze des Rankings. Je besser dein Tipp, desto mehr Punkte – und desto größer deine Chancen auf starke Preise!

So funktioniert’s:

Trage deinen Ergebnistipp zum Spiel ein. Bis Anpfiff kannst du ihn noch ändern.

Je näher du am richtigen Endergebnis des Spiels dran bist, desto mehr Punkte gibt es.

Die Bonus-Tipps bringen Zusatzpunkte! Deine Antworten müssen vor dem ersten Spiel abgegeben werden.

Pro Runde kannst du deine Punkte bei einem Spiel verdoppeln – mit dem Joker.

Erstelle auch eine Gruppe mit deinen Freunden und spielt nach euren eigenen Regeln!

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