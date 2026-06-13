Leere Ränge: FIFA verteidigt Zuschauerzahl

Viele leere Ränge - trotzdem ausverkauft?

Im Zuge des WM-Spiels zwischen Südkorea und Tschechien blieben im Guadalajara Stadion in Mexiko viele Plätze unbenutzt (Hier nachlesen >>>).

Die FIFA hat ihre Zuschauerzahl nun verteidigt. Diese spiegele "die Anzahl der gescannten Eintrittskarten sowie der tatsächlich innerhalb des Stadiongeländes anwesenden Zuschauer wider", teilte der Weltverband des Fußball mit.

Die Zahl beruhe nicht auf einer "visuellen Einschätzung der Sitzplatzauslastung zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Spiels".

Viele leere Ränge

Im zweiten WM-Spiel gab die FIFA eine offizielle Zuschauerzahl von 44.985 an, bei einer tatsächlichen Kapazität von 45.664 Plätzen - also fast ausverkauft.

Die Wahrheit war aber eben auch, dass tausende Plätze auf Höhe der Mittellinie leer blieben. Dadurch kam die Frage auf, ob die FIFA-Angabe der tatsächlichen Zahl der Fans im Stadion entsprach.

"Bitte beachten Sie, dass beim Spiel in Guadalajara mehrere Zuschauer mit gültigen Tickets dabei beobachtet werden konnten, wie sie sich in den Umläufen und Aufenthaltsbereichen des Stadions aufhielten, anstatt während der gesamten Partie auf ihren zugewiesenen Sitzplätzen zu bleiben", schrieb die FIFA.

Weiter heißt es: "Man arbeite eng mit den Stadionbetreibern und den Ticketteams zusammen, um sicherzustellen, dass alle veröffentlichten Zahlen auf verifizierten Betriebsdaten beruhen."